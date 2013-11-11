澳新汇市：澳新货币走势低迷，因美就业数据强劲推升美元

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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这个消息打压澳元下跌0.8%，但周六数据显示中国10月工厂产出和投资增长，通胀年增率升至八个月高点，使澳元较为趋稳。
此外澳洲数据显示该国9月房屋融资成长4.4%，高于预估的增4.0%，也使市场人气受到正面支撑。
新西兰元/美元 报0.8265，在相对狭幅的区间内交投。在美国强劲的就业数据公布后，新西兰元一度挫低0.01美元。
新西兰元短线支撑料在0.8220美元，而0.8180有更坚实支撑；上档阻力则在0.8310。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。