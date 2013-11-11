金属期市：铜价持稳，美国就业数据良好带来支撑

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布，截至11月5日一周，对冲基金和基金经理普遍削减美国期金、期银和期铜的多头期货和期权。CFTC将期铜净多头部位削减13,018口，至87,689口，一反前周大幅增加的形势。
中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。这也预示，四季度经济前景不太可能出现大幅波动，而稳定的宏观环境，无疑是中央推行结构改革和经济转型的利好因素。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 石冠兰)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。