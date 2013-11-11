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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 10:18 BJT

金属期市：铜价持稳，美国就业数据良好带来支撑

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周五公布，截至11月5日一周，对冲基金和基金经理普遍削减美国期金、期银和期铜的多头期货和期权。CFTC将期铜净多头部位削减13,018口，至87,689口，一反前周大幅增加的形势。

中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。这也预示，四季度经济前景不太可能出现大幅波动，而稳定的宏观环境，无疑是中央推行结构改革和经济转型的利好因素。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 石冠兰)

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