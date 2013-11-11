新债招标：进出口行五年增发债收益率5.5126%，三年利率5.37%--业内人士

标题新闻：欧洲央行管委斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应坚持其政策指引阐明的路径
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路透北京11月11日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标两期固息债，其中五年期增发债中标收益率为5.5126%，三年期中标利率5.37%。
业内人士并透露，上述两期债中，五年期品种投标倍数为1.13倍，三年期为1.45倍。
今日新债具体条款如下：
第39期 第40期
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招标金额 至多60亿元 至多60亿元
期限/计息方式 五年固息 三年固息
(第34期增发债)
票面利率 4.94% --
招标时间 11月11日14:00-15:00
招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 11月14日/10月28日 11月15日
分销期 11月11日-11月14日 11月11日-11月15日
上市日 11月20日 11月21日
基本承销额 无 无
手续费 发行总额的0.10% 发行总额的0.05%
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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路透3月27日 - 本月初上市的Snap 股价周一盘初上扬1.3%， 此前多家券商给予该股初始评级。 花旗和德意志银行给予该股“买入”初始评级，瑞信给予的初始评级 为“表现优于大盘”，美银美林给予的初始评级为“中性”。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透3月27日 - 美国股市周一开盘下跌，受银行股走低拖累，因医保议案失败令人们对特朗普总统实施其宏大经济计划的能力提出质疑，“特朗普行情”看似终结。