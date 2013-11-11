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货币新闻 | 2013年 11月 11日 星期一 15:15 BJT

新债招标：进出口行五年增发债收益率5.5126%，三年利率5.37%--业内人士

路透北京11月11日 - 业内人士周一透露，中国进出口银行下午招标两期固息债，其中五年期增发债中标收益率为5.5126%，三年期中标利率5.37%。

业内人士并透露，上述两期债中，五年期品种投标倍数为1.13倍，三年期为1.45倍。

今日新债具体条款如下：

第39期 第40期

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招标金额 至多60亿元 至多60亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息

(第34期增发债)

票面利率 4.94% --

招标时间 11月11日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日/10月28日 11月15日

分销期 11月11日-11月14日 11月11日-11月15日

上市日 11月20日 11月21日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额的0.10% 发行总额的0.05%

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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