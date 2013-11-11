《热点透视》明年亚洲经济面临的最大挑战：通胀率不够高

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee

路透新加坡11月11日 - 2014年亚洲经济面临的最大挑战可能来自于通胀--确切地说，是通胀率不够高。韩国和台湾的消费者物价年增幅不足1%，泰国和新加坡也不到2%，中国9月CPI同比增幅虽为3.1%，但也只有两年前的一半。

在这股物价疲弱的趋势面前，只有印度和印尼是两个比较大的例外。这两个内向型经济体的通胀率高得令人不安。同时两国还拥有庞大的贸易逆差，受西方需求不振的影响也比较有限。西方需求低迷是压制亚洲物价水平的主要原因。

从以往来看，全球贸易在多数情况下为亚洲经济成长提供了恰到好处的通胀润滑剂。但据经济合作暨发展组织(OECD)的估计，自2011年底以来全球贸易额年成长率仅为3%，远远低于最近几十年的通常水准6.5%。严重依赖出口的亚洲制造业只好把过剩的产品拿到国内市场上抛售。

例如，马来西亚的商品价格在两年中下滑了2.7%，国内生产者物价下滑3.6%带来拖累。在中国等国家，汇率升值对降低进口物价也起到了一定作用。

爆炸式的信贷增长有时会催生通胀，但亚洲近来并未出现这样的情况。新加坡民间部门信贷在过去六年翻了一番，泰国也增长了75%。中国地方政府亦大幅举债。但所有这些信贷增长的主要结果只是增大了楼市泡沫。只有香港例外，该地区通胀率为4.6%。

通胀回落的趋势对经济增长十分不利。企业定价能力不强增大了自身的实际借贷成本，打击了企业投资积极性。

这种情况会持续吗？如果亚洲国家没有对发达国家的货币政策收紧作出应对的话，明年通胀率可能会上升。不过，这也只是暂时性的。没有来自西方的强劲需求，通胀回落仍将构成威胁。

情况会恶化吗？越南和菲律宾这样拥有大量年轻人口的国家不大可能陷入真正的通缩。但韩国最好小心一点。(完)