台湾汇市：台币盘初实质交易小贬，国际美元因非农数据激励走强

路透台北11月11日 - 台币兑美元 周一盘初实质交易微幅走贬，因国际美元受强劲的非农就业数据激励而全线走强。虽然交易商预期美国可能提前实施QE(量化宽松)规模缩减政策，不过早盘外资的动作尚不明显，台股小幅下跌。

汇银人士说，今早有部分出口商卖汇，但抛汇量并不大。盘中台币的观察重点在大盘加权股价指数 能否收稳8,200点季线关卡，以及韩元的贬值幅度是否进一步扩大。

〞股市处于季线保卫战，但外资动向还不明显。〞一外商银行交易员说。

NDF市场中，一个月美元/台币的换汇点折价在0.000/0.010，上日收盘时在-0.025/-0.015。美元/台币指标一个月期 报价约在29.463/29.475间，上日收盘在29.460。

本地时间10:11时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高4.7分报29.458。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.45-29.458，上交易日则落在29.41-29.42。

交易员观察市场最新动态：

* 本地时间10:04，台股 跌0.37%报8,199.17点

* 同时间韩元兑美元 在1,066.55/1,066.75，上日收盘在1,064.9。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.43-29.48

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