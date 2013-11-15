《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月11日-15日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策**

--分析：中共十八届三中全会公报明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面，而市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为“决定性”作用更是令人眼前一亮。

--中国国家主席习近平在与党外人士的座谈会上表示，全面深化改革是一项系统的复杂工程，需要加强顶层设计和整体谋划，要在基本确定主要改革举措基础上，深入研究各项改革关联性、可行性。

--专访：中国社会科学院金融重点实验室主任刘煜辉认为，未来中国的权力安排将更加集中--将成立的“国家安全委员会”将集中非经济的权力，而“全面深化改革领导小组”将集中经济的权力。

--中央财经领导小组办公室副主任杨伟民称，十八届三中全会的主题是全面深化改革，而非某一方面的改革。发挥市场主导作用将给中国带来20年改革红利期；《决定》如果有效落实，必将掀起国有企业的第二波改革。

--中国国务院常务会议表示，总体而言今年改革进展顺利，但一些方面的改革措施尚未落实，在后几个月的工作中，加大推进力度，确保已部署的重点改革任务能到位、显实效。

--焦点：中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。这也预示，四季度经济前景不太可能出现大幅波动，而稳定的宏观环境，无疑是中央推行结构改革和经济转型的利好因素。

--焦点：中国金融机构10月份新增信贷创下年内新低，而同期M2增速依旧在14%上方徘徊。业内人士认为，从此前央行调控情况，结合现有经济形势来看，至少在年内，货币政策维持中性偏紧的可能性较大。

--中国国际经济交流中心研究报告建议将目前住房开发流转环节的税负转移到保有环节。基于扩大试点范围，力求从2015年1月1日起在全国推进个人住房房产税改革，加快地方税源建设。

--人民日报报导，广东省正试点开展境内企业小额外保内贷业务，企业在不用办理外债登记、也不占用企业短期外债额度的情况下，获得最多等值于5,000万元人民币的本外币贷款或授信额度。

--中国国土资源部公告称，采取加强国土资源开发利用统筹管控、严把新增产能项目建设用地供地闸门，对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业项目，一律不安排新增建设用地计划指标。

--中国10月全社会用电量同比增长9.5%，为连续第二个月增速放缓。这也从侧面表明宏观经济前几个月出现的反弹小浪花动能已经减弱。

========================================================================== **金融/证券/保险**

--中国商业银行的不良贷款率在今年二季度持稳之后，三季度不良贷款又现“双升”。中国银监会最新数据显示，截止9月末，商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。

--以资产计全球第一大银行--中国工商银行 首次被国际金融监督和协调机构--金融稳定理事会（FSB）列为全球系统重要性银行。这亦是第二家中资银行入选全球系统重要性金融机构名单。

--中国证券报报导指出，截至目前，银监会首批试点资产管理计划已经分仓完毕，对于百亿元的资管计划，从其总体资产配置情况看，25%投向直接融资工具，四成左右投向债券资产，其余配置货币市场工具和同业存款等，整体风险并不高。

--上海证券报报导称，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）扩大试点方案即将公布。试点范围扩大后，“新三板”在挂牌审核和交易方式上均将作出新的安排。

--中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至10月底，中国共有88家基金管理公司，管理资产合计39,058.50亿元，较上月底增加556.83亿元，货币型基金和非公募资产增长较快。

--中国证券登记结算有限公司发布通知，允许在证交所挂牌的基金作为质押品，进行回购融资。这意味着这些符合条件的基金的持有人若有短期融资需求，不再只有通过赎回才能获得资金，其可以在交易所回购交易拆借资金，从而在一定程度上减轻基金赎回压力。

--中资银行首支在伦敦发行的点心债--中国工商银行三年及五年债券获得了逾4倍认购，热度不亚于前两周的平安点心债。市场人士指出，工行信用风险相对低，离岸流动性充裕，此收益水平具有吸引力。

========================================================================== **行业/公司**

--中国国家发改委自11月15日起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调160元和155元。这是新的成品油定价机制实施以来，油价首次“三连跌”。

--中国汽车工业协会(CAAM)称，10月中国汽车销量较上年同期增长20.3%，全年汽车销量增速有望超过其之前设定的预测值。 --中国10月石油表观需求较上年同期微幅增长0.3%，9月时曾创下17个月来首度同比下跌。随着中国显示出更多经济企稳迹象，炼厂产出增加。

--中国钢铁工业协会发布最新报告称，中国10月铁矿石进口许可证的发证数量和平均进口价格均呈下降趋势，因钢厂在成本和环保政策的压力下采购积极性降低，短期内铁矿石供需料趋于平衡。

--中国最大的上市钢企--宝钢股份 宣布，其主要碳钢板材产品12月售价在前月基础上维持不变。这是该公司连续第三个月维持主要产品售价不变。

--中国最大石油及天然气生产商--中国石油 公布，将收购巴西国家石油公司Petrobras于秘鲁的资产，对价约为26亿美元（201.6亿港元）。 (完) (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)