美国农业：今年玉米产量将创下纪录高位，库存低于预期--农业部

从全球范围来看，美国大豆产量为8,866万吨，略高于巴西的8,800万吨，再度成为全球最大的大豆生产国。巴西产量亦创本国纪录高位。

美国小麦年末库存预估为5.65亿蒲式耳，远高于预期的5.16亿蒲式耳。小麦出粉率上升，降低食用小麦需求。

农业部将玉米产量预估上调1%，因单产增加抵消了收获面积减小的影响。玉米单产预估为平均每英亩160.4蒲式耳，比交易商预期的高出近2.5蒲式耳。

农业部将大豆产量预估上调3%，较2012年产量高7%。2013/14年度全球油籽产量预估也创下纪录高位。