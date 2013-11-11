美国农业：今年玉米产量将创下纪录高位，库存低于预期--农业部

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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从全球范围来看，美国大豆产量为8,866万吨，略高于巴西的8,800万吨，再度成为全球最大的大豆生产国。巴西产量亦创本国纪录高位。
美国小麦年末库存预估为5.65亿蒲式耳，远高于预期的5.16亿蒲式耳。小麦出粉率上升，降低食用小麦需求。
农业部将玉米产量预估上调1%，因单产增加抵消了收获面积减小的影响。玉米单产预估为平均每英亩160.4蒲式耳，比交易商预期的高出近2.5蒲式耳。
农业部将大豆产量预估上调3%，较2012年产量高7%。2013/14年度全球油籽产量预估也创下纪录高位。
周五公布的产量预估是基于11月1日的作物生长状况，当时玉米收割率为59%，大豆收割率为77%。玉米和大豆是美国最广泛种植的两种作物。(完) (编译 于春红/王翔琼；审校 蔡美珍)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。