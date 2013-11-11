两岸金融：台湾央行副总裁下月将赴中访问，年底前签SWAP协议不易

路透台北11月11日 - 台湾央行总裁彭淮南周一表示，央行副总裁将会在12月到中国访问，但年底前达成货币互换(swap)协议的可能性不高。

彭淮南在立法院接受立委询问时指出，希望明年中以前完成相关的签署作业。

〞两岸央行这段时间不断协商，但SWAP的位阶高于MOU ,它的问题也多于MOU。〞他说。

彭淮南日前曾表示，台湾央行派员赴大陆与中国相关单位开会、沟通，气氛良好。台湾央行希望货币互换的签订能够愈快愈好，但这不是台湾单方面即可决定。

央行副总裁杨金龙也强调，台湾主管机关对发展离岸人民币的努力及决心，并指出虽然台湾对中国大陆是贸易顺差，但从人民币流动性安全网建立的角度来看，特别呼吁两岸尽快签署本币互换协议。 (完)