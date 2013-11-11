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货币新闻 | 2013年 11月 11日 星期一 17:13 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月11日

路透伦敦11月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           462,875         -2,775
    锡            12,120            +50
    铅           233,000           持平
    锌         1,012,575         -2,850
    铝         5,336,450         -9,325
    镍           239,994           -102
    铝合金        60,760            -60
    NASAAC        96,380           -580
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据           库存分布                品种      库存数据           库存分布
 铜      MCU-STOCKS       <0#MCUSTX-LOC-GRD>      铅        MPB-STOCKS       <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS       <0#MALSTX-LOC-GRD>      锡        MSN-STOCKS       <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS       <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金    MAA-STOCKS       <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS       <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS       <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍；审校 王冠中)

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