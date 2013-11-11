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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 10:56 BJT

韩国汇市：韩元跌至近四周低位，美联储将很快缩减刺激规模的机率升高

0225GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,066.8 1,064.9

日圆/韩元 10.7695/800 10.7101

韩国公债期货 * 105.56 105.80

韩国综合股价指数 1,984.48 1,984.87

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜; 审校 张若琪/李婷仪)

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