韩国汇市：韩元跌至近四周低位，美联储将很快缩减刺激规模的机率升高

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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0225GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,066.8 1,064.9
日圆/韩元 10.7695/800 10.7101
韩国公债期货 * 105.56 105.80
韩国综合股价指数 1,984.48 1,984.87
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/李春喜; 审校 张若琪/李婷仪)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。