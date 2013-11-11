《中国2013年地方债发行中标明细表》--11月11日

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================= 一期 6/14 3 3.53% 210 1.45 ============================================================= 二期 6/14 5 3.66% 212 1.35 ============================================================= 三期 6/28 3 3.79% 242 1.59 ============================================================= 四期 7/12 5 3.82% 243 1.30 ============================================================= 五期 7/26 3 3.92% 236 1.89 ============================================================= 六期 8/2 5 3.87% 238 1.99 ============================================================= 七期 8/19 3 4.29% 253 1.13 ============================================================= 八期 8/19 5 4.43% 255 1.11 ============================================================= 九期 9/2 3 4.34% 260 1.40 ============================================================= 10期 9/9 5 4.45% 262 1.53 ============================================================= 11期 10/14 3 4.25% 216 1.60 ============================================================= 12期 10/21 5 4.33% 221 1.69 ============================================================= 合计 2,848 地方政府自行发债: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ============================================================== 山东地方债 8/23 5 3.94% 56 2.30 7 4.00% 56 2.14 ============================================================== 上海地方债 9/6 5 3.94% 56 1.75 7 4.01% 56 1.64 ============================================================== 广东地方债 9/16 5 4.00% 60.5 2.10 7 4.10% 60.5 2.08 ============================================================== 江苏地方债 10/10 5 3.88% 76.5 2.55 7 4.00% 76.5 2.55 ============================================================== 浙江地方债 10/25 5 3.96% 59 1.94 7 4.17% 59 1.79 ============================================================== *深圳地方债 11/8 5 4.11% 18 2.33 7 4.18% 18 2.22 ============================================================== 合计 652 注:*代表新增内容.(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。