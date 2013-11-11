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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 11:07 BJT

韩国已公布经济指标--2013/11/11

经济指标                  时间     最新数据          前月/前季数         下次公布时间    预估值
                                                                   据            (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季        +1.1%  @-p           +1.1%  @-r              --        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      10月        +0.7%                +0.8%              12月1日        --
                                                                                            
 工业生产(m/m)                  9月        -2.1%  @-p           +1.6%  @-r        11月28日        --
 失业率                         9月         3.0%  @              3.1%  @          11月12日        --
 贸易收支(亿美元)              10月       顺差49  p            顺差37  r          11月14日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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