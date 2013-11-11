日本已公布经济指标--2013/11/11

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.9% r +0.9% r 11月13日 +0.4% 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y 10月 +0.3% +0.2% 11月28日 -- ) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y 9月 +0.7% +0.8% 11月28日 -- ) 工业生产(m/m) 9月 +1.5% -0.9% r 11月14日 -- 失业率 9月 4.0% @ 4.1% @ 11月28-29日 -- 贸易收支(亿日圆) 9月 逆差9,321 逆差9,603 11月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 9月 +3.7% -1.6% 11月28-29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。