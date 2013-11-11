韩国股市：早盘区间波动，美国就业数据解读多空拉锯

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透首尔11月11日 - 韩国股市周一早盘由盘初涨势回落，维持于狭幅区间，对美国强劲就业数据的各种解读，导致大盘波动。
0213GMT，综合股价指数 小跌0.1%，报1,983.75点，之前触及盘中高点1,995.89。
“投资人虽然希望把焦点放在美国就业数据的经济成长层面意义，但美联储缩减刺激措施的可能性正在动摇他们的看法，”Hi Investment & Securities分析师Lee Seung-joon指出。
“在企业获利不振及韩元升值造成打击的情况下，美国流动性前景必须有些能见度，才能吸引外资，”Lee Seung-joon称。
外资早盘卖超428亿韩元，可能连续第六个交易日卖超。
LG显示器 下跌2.6%，先前遭多家券商调降第四季营业利润预估。
三星电子 上涨0.9%，上周股价大跌6%，为6月初以来单周最大跌幅。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。