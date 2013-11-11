韩国股市：早盘区间波动，美国就业数据解读多空拉锯

路透首尔11月11日 - 韩国股市周一早盘由盘初涨势回落，维持于狭幅区间，对美国强劲就业数据的各种解读，导致大盘波动。

0213GMT，综合股价指数 小跌0.1%，报1,983.75点，之前触及盘中高点1,995.89。

“投资人虽然希望把焦点放在美国就业数据的经济成长层面意义，但美联储缩减刺激措施的可能性正在动摇他们的看法，”Hi Investment & Securities分析师Lee Seung-joon指出。

“在企业获利不振及韩元升值造成打击的情况下，美国流动性前景必须有些能见度，才能吸引外资，”Lee Seung-joon称。

外资早盘卖超428亿韩元，可能连续第六个交易日卖超。

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