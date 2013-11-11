《全球汇市》美元守于波段高点附近，强劲就业数据激发QE退场联想

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3359 1.3370 -0.08 +1.25 1.3194 美元/日圆 99.00 99.07 -0.07 +14.13 86.74 欧元/日圆 132.25 132.46 -0.16 +15.54 114.46 美元/瑞郎 0.9225 0.9211 +0.15 +0.76 0.9155 英镑/美元 1.6011 1.6015 -0.02 -1.48 1.6251 美元/加元 1.0475 1.0478 -0.03 +5.58 0.9921 澳元/美元 0.9377 0.9384 -0.07 -9.78 1.0393 新西兰元/美元 0.8283 0.8240 +0.52 +0.00 0.8283 澳元/日圆 92.830 92.970 -0.15 +3.00 90.130 新西兰元/日圆 82.020 81.630 +0.48 -41.76 140.820 英镑/日圆 158.51 158.66 -0.09 +12.56 140.82 澳元/新西兰元 1.1317 1.1372 -0.48 -9.75 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此 为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 白云)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。