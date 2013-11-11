日本债市：公债价格回落，之前美国强劲就业报告打压美国公债

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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当日涨 上日 跌 最新报 (基点) 收市价 价 两年期公债 0.000% +0.0 0.090% 五年期公债 0.000% +0.0 0.195% 10年期公债 0.600% +1.5 0.585% 20年期公债 1.475% +2.0 1.455% 30年期公债 1.620% +1.5 1.605% 10年期公债期货 <0#JGB:> 145.01 -0.08 145.09 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。