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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 11:25 BJT

日本债市：公债价格回落，之前美国强劲就业报告打压美国公债

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                                                      跌     
                                           最新报   (基点)   收市价
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 两年期公债                                 0.000%     +0.0   0.090%
 五年期公债                                 0.000%     +0.0   0.195%
 10年期公债                                 0.600%     +1.5   0.585%
 20年期公债                                 1.475%     +2.0   1.455%
 30年期公债                                 1.620%     +1.5   1.605%
 10年期公债期货          <0#JGB:>           145.01    -0.08   145.09
                                                                    
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                
 (完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校　戴素萍)

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