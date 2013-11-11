《交易视点》IRS踩踏行情不可持续，债券收益率仍然不乐观--广发银行

路透上海11月11日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，央行上周重启又停止逆回购，目的是要将回购利率控制在合理位置，结合外汇资金流入，预期本周逆回购会继续停止。

但上周的悲观预期，致使市场大幅波动,国债收益率曲线上行15个BP，IRS曲线上升20-25个BP，广发银行认为IRS水平已过度反应，踩踏行情不可持续，但债券仍然不乐观。

**预计逆回购会继续停止**

上周资金面保持宽松，R007回落至4.0%以下，央行重启逆回购，又停止逆回购，目的很明显，即要把回购利率控制在合理位置。总体上，资金是比较宽松的。

本周，我们预计逆回购会继续停止，目前结汇带来的资金流入还会持续，10月贸易顺差311亿就说明了这一点。目前一个月内的短期资金供给充足，而中长端资金需求旺盛，利率较高，说明机构对中长期资金面预期偏紧，并主动拉长负债久期。

上周，消息面平静，资金利率持续下行，1个月之内的资金供给比较充足。但债券和IRS市场走势与我们之前的预期相反。整个市场的收益率都在疯狂上涨，举例来说，国债收益率曲线大约上行15bp，曲线略有陡峭，长端的抛盘源源不断；国开债曲线大约上行10-15bp，曲线明显陡峭化，本周续发福娃债是导火索。IRS则是大幅飙升20至25bp，曲线同样陡峭化，日内走势常令人叹为观止。

市场之所以有这么大的波动，我们认为悲观的预期是主要因素。悲观预期的来源，主要是央行的三季度货币政策报告，李总理的讲话，逆回购暂停以及同业存单对银行负债成本的影响。但本周的反应还是大大超过市场预期，我们认为目前的IRS水平已经过度反应。但债券仍然不乐观。

**IRS踩踏行情不可持续，债券收益率不乐观**

具体到本周，007将稳定在3.8%至4.0%的区间，资金相对宽松，逆回购将停止，资金的影响比较小。我们判断，有资金宽松的帮助，本周债券短端收益率保持平稳的概率较大。而中长端的利率主要受到大量供给的影响，收益率很可能震荡上行，尤其是新发7年国债，将给近期的中长端国债带来指导意义。目前来看其收益率不太乐观。

本周开始，资金面的影响力度较小，但供给偏多，达到1300多亿，其中两张国债——7年和50年合计达到560亿。其中7年国债发行将综合反映近期的市场预期。其他债券品种维持震荡的概率很大，毕竟急速上行后，会吸引交易资金重新进场。我们认为现在应该继续回避长端品种，关注5年以下中短端。

上周IRS利率大幅上行，支撑因素主要是各种预期。在fixing不高的情况下IRS能大幅上行，我们认为有点不太理性。即使传说中的同业存单将要落地，也不至于如此疯狂。其对shibor的影响已经得到充分预期。

IRS走势已经超出市场预期，大量止损盘夹杂其中，导致相互踩踏，收益率连续飙升。当然，我们认为这种情况必然不能持久。RepoIRS曲线已经超过历史高点，并且在fixing这么低的情况下，很难持续在高位。

考虑到央行的调控思路，未来R007将被控制在一个合理水平。所以IRS疯狂时，不宜跟风加仓。我们推荐收取整条曲线固定利率，不论是shibor还是repo。债券则继续回避长端品种，关注5年以下中短端品种。（完）