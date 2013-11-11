《Wapshott专栏》撙节政策毫无用处

数据再次证明了这一令人沮丧的预测。欧盟执委会表示，欧元区经济今年同比将整体萎缩0.4%，但预计明年增长1.1%。不过，欧元区产出仍然较2008年低3%。

根据国际货币基金组织(IMF)，英国经济今年和明年将分别增长1.4%和1.9%，但仍比2009年初低2.5%。英国劳工组织--英国工业联盟(CBI)更为乐观，它预计英国经济明年将大幅增长2.4%。

但是，即使欧洲经济可以持续复苏，也仍易产生波动，可能受到美国联邦政府停摆之类的暂时挫折所影响。正如美国财政部所指出那样，欧洲经济复苏即便微弱，也是建立在美国扩张性的经济政策基础上，哪怕美国政策只能算是相对扩张。

德国战后的经济模式一直是以出口为龙头。在过去五年里，德国政府扞卫了欧元的存在，因为欧元使得德国出口物价相对较低，比起继续使用德国马克要低得多--这显示了德国经济的真正优势。

除此之外，德国在过去五年里迫使欧洲盟国采用撙节措施，而不允许它们通过借贷和增长来摆脱大衰退。只有欧元区之外的英国基本避免了德国以邻为壑的政策。

对于未选择的另一道路，不可能对其后果进行推测。所以，在2008年危机后紧急召集的华盛顿20国集团(G20)峰会上达成的一致--确保“一个国家的行为不能以其他国家或整体系统稳定性为代价”，假如欧洲人没有出尔反尔，我们现在的世界能否更加繁荣，或是增加数以百万计的就业人口，这都不得而知。

但是，这看上去的确有可能。

不过，如果美国先后选择麦凯恩和罗姆尼而非奥巴马担任总统，我们今天会是什么情况，这并不难推断。这些共和党人，在他们的茶党朋友鼓励下，可能会在美国推行严苛的撙节措施，从而更快削减国家债务、缩减政府规模。