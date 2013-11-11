台湾股市：收创一个半月新低跌破季线支撑，季报效应持续发酵

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透台北11月11日 - 台湾股市周一收创一个半月新低，位于8,200点附近的季线支撑应声跌破。分析师指出，外资近期在台股买超动作趋缓，再加上近日是企业季报公布的高峰期，在数字不如预期打击下，股市易跌难涨。不过再跌空间有限，近期大盘应该会在季线附近持续震荡。
加权股价指数 收报8,182.56点，下跌0.57%，此前收盘低点为9月30日的8,173.87点。台股今日成交量 为618.03亿台币，上日为739.78亿。
凯基投顾表示，虽然上周五美股因非农数据好于预期而大涨，不过台湾的基本面与美国不同，因此不但无法受惠于美股的拉抬效应，反而要担心外资随时可能抽腿汇回美国。
“指数应该会在季线附近震荡，等季报效应过后，下旬才有上攻机会。”凯基投顾一位不愿具名的分析师说。
今日盘面以电脑及周设类指数 表现最差，跌幅1.82%，因投资者预计需求疲软将导致本周稍晚公布的财报令人失望。广达电脑 和仁宝电脑 分别收挫3.55%和3.1%。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。