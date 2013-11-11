中国投资：政府将允许民间投资者最高持有国企15%股权--报导

上个月底，一家颇有影响的智库--国务院发展研究中心建议把结束国有企业在铁路、油气和电子行业的垄断作为改革的一项关键。

包括前总理温家宝在内的其他高级官员也呼吁，国有银行应加强竞争。

多数经济学家和分析师仍然怀疑，本周召开的共产党十八届三中全会能否出台实质性举措来取消国有企业的市场垄断特权，因保守派与改革派之间缺乏一致。

国有企业上一次进行重大改革和重组还是在1990年代，当时多数企业是亏损累累且官僚作风严重的巨无霸。而如今，国有企业的利润要高得多。

官方媒体新华社周一报导，财政部数据显示，国有企业2013年营收取得增长，第一季获利增长10.5%。

然而，国有企业虽然表现较好，但在很大程度上是因为这些企业能以较低的成本借贷，并可将债务无限期续展。(完)