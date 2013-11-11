中国汇市：人民币即期早盘整体持稳，市场静候三中全会提供政策方向

* 人民币即期早盘整体持稳

* 市场关注十八届三中全会政策指引

* 交投量萎缩明显，显示观望心态较重

路透上海11月11日 - 人民币兑美元即期 周一早盘走势持稳。隔夜美元指数走强后人民币中间价小幅低开。早盘即期成交量较前日明显萎缩，价格在6.0910附近窄幅波动，显示市场观望心态较重。交易人士表示，市场在等待中共十八届三中全会透露的政策方向。

一中资行交易员指出，“早盘市场缩量，结汇盘偏多但比较谨慎，没有见到大行购汇盘出现的迹象。”

一外资银行交易员认为，早上开盘后成交价出来较晚，整体交投也有降温，因周末开始举行的三中全会尚未向外界透露具体讨论进展，这使得市场缺乏方向指引。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.0908元，上日收报6.0905元。今日人民币兑美元中间价 为6.139元，上日中间价为6.1355元。

美元指数周一守在两个月高点附近，上周五美国公布强劲就业数据，强化美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快下个月缩减刺激措施的论据，之前已刺激美元演出一波全面涨势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1587/21，上日尾盘为6.1580。

北京时间12:07，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0776/87元，上一交易日尾盘报6.0784元。