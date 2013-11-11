《热点透视》ECB降息平添泡沫风险，然市场仍缺乏忧患意识

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；/编译 王洋
路透伦敦11月8日 - 欧洲央行(ECB)周四降息，祭出又一剂货币宽松举措。虽说降息不是为了让市场滋生泡沫，但其结果却恰恰是如此。似乎没有令泡沫破灭的催化剂。但恐惧情绪的缺席，本身就是一个警示。
全球市场最新一波升势肇始于9月美联储意外决定不削减购债措施。此举令美元兑欧元走弱，加大了欧元区的通缩压力。如今欧洲央行以或可称为报复性降息的举措回以颜色。该决定已将欧元汇价稍微拉低。
对全球市场而言，此举的全部意义在于宽松政策的水龙头大开。日本央行以每年约60-70万亿日圆(6,110-7,120亿美元)的速度扩张其货币基础，以较美国为小的经济体量，执行相当于美联储宽松规模三分之二的刺激措施。据摩根大通数据，1月以来全球M2增长4.6%，或3万亿美元，其中新兴经济体的银行放贷贡献了三分之二。
流动性过剩的迹象比比皆是。欧洲央行降息和美国公布强劲的GDP后，全球股市虽然摇摆不定，但仍维持在接近五年高位的水平。美国10年期公债收益率已从9月初触及的3%回落至2.6%。诺贝尔经济学奖得主罗伯特-希勒(Robert Hiller)对巴西、中国等国的地产泡沫发出警告，而标准普尔/希勒指数显示，美国20个大城市地区的房价自2012年8月以来上涨了12.8%。
这看似是危险的平静。美国Vix标普500期权波动性指数的成交量已大幅度下滑。该指数通常被用来衡量恐慌程度。11月7日该指数跳涨，不过是从非常低的水平上。在流动性过剩之下，恐惧已消失得无影无踪。
但这本身就是一个警示信号。货币政策预期的任何变化，都可能令市场建立在充裕流动性基础上的自鸣得意遭当头一棒。美国的经济增速好于预期。9月时美联储做出的决定出人意料，谁能说它不会再一次出人意料呢？(完) (译文审校 隋芬)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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