《热点透视》ECB降息平添泡沫风险，然市场仍缺乏忧患意识

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ian Campbell；/编译 王洋

路透伦敦11月8日 - 欧洲央行(ECB)周四降息，祭出又一剂货币宽松举措。虽说降息不是为了让市场滋生泡沫，但其结果却恰恰是如此。似乎没有令泡沫破灭的催化剂。但恐惧情绪的缺席，本身就是一个警示。

全球市场最新一波升势肇始于9月美联储意外决定不削减购债措施。此举令美元兑欧元走弱，加大了欧元区的通缩压力。如今欧洲央行以或可称为报复性降息的举措回以颜色。该决定已将欧元汇价稍微拉低。

对全球市场而言，此举的全部意义在于宽松政策的水龙头大开。日本央行以每年约60-70万亿日圆(6,110-7,120亿美元)的速度扩张其货币基础，以较美国为小的经济体量，执行相当于美联储宽松规模三分之二的刺激措施。据摩根大通数据，1月以来全球M2增长4.6%，或3万亿美元，其中新兴经济体的银行放贷贡献了三分之二。

流动性过剩的迹象比比皆是。欧洲央行降息和美国公布强劲的GDP后，全球股市虽然摇摆不定，但仍维持在接近五年高位的水平。美国10年期公债收益率已从9月初触及的3%回落至2.6%。诺贝尔经济学奖得主罗伯特-希勒(Robert Hiller)对巴西、中国等国的地产泡沫发出警告，而标准普尔/希勒指数显示，美国20个大城市地区的房价自2012年8月以来上涨了12.8%。

这看似是危险的平静。美国Vix标普500期权波动性指数的成交量已大幅度下滑。该指数通常被用来衡量恐慌程度。11月7日该指数跳涨，不过是从非常低的水平上。在流动性过剩之下，恐惧已消失得无影无踪。