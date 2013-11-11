《交易视点》中国债市弱势基调延续--中信证券

路透北京11月11日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，短期内经济运行整体平稳，通胀温和可控，央行操作仍将维持中性偏高资金利率等因素暂时没有利好债市的信号，加上本周利率债供给量较大，市场的悲观情绪恐将延续。

具体到策略方面，建议交易型机构谨慎观望为宜，对配置型机构而言，目前的中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。

**工业增长超预期，四季度经济或将平稳运行**

10月份工业增加值同比上升0.1%至10.3%，小幅超出我们与市场的预期。季调后环比折年率有所反弹，经济复苏较9月似有加速迹象，与发电量同比平稳环比加速相印证。

从需求面来看，消费增速没有明显改善，基建和房地产投资显着下滑，显示稳增长政策逐渐退出，投资增速仅小幅下滑得益于制造业投资的改善，三季度稳增长措施可能传导到制造业和经济的其他层面，四季度经济或将呈现平稳运行的态势。

但是，考虑到货币政策中性偏紧，以及经济仍面临去产能和结构转型，我们对中期经济仍持谨慎态度。

**CPI温和上行符合预期**

受去年同期基数较低影响，10月份CPI同比温和上升至3.2%。

其中，受鲜菜价格下跌影响，食品价格环比大幅回落至-0.4%，环比涨幅低于季节性；非食品环比略收窄至0.3%，衣着和娱乐文化教育仍是推升非食品价格的主要科目。

从近期持续下跌的农产品价格指数以及处于高位的生猪母猪存栏量来看，短期暂无CPI大幅上涨的压力，预计11月份CPI将维持在3.2-3.3%。

**市场研判和投资策略**

伴随月末因素减退，上周资金面有所缓解，但因央行维持货币政策中性偏紧的态度不变以及资金利率维持在中性偏高位置，市场情绪异常悲观，加上一级供给对二级市场继续形成压力，中长期利率产品收益率普遍大幅上扬。

从基本面看，增长动能呈现由政府推动向内生动力传导的迹象，短期内经济运行整体平稳；通胀在短期内温和可控，但明年仍有进一步上行的压力，因此货币政策中性略收紧的态度将延续。

从资金面看，外汇占款的流入和财政存款的投放一定程度上利好资金面，但是央行对于宽松资金面的容忍度较低，仍将通过公开市场操作维持中性偏高的资金利率水平，相对较高的资金利率限制了收益率的下行空间。

整体来看，基本面、政策面和资金面暂时没有利好债市的信号，加上本周利率债供给量较大，市场的悲观情绪恐将延续。

具体到策略方面，建议交易型机构谨慎观望为宜，对配置型机构而言，目前的中长期利率产品收益率仍具备较好的配置价值，建议继续关注。 (完)