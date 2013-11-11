中国债市动态：现券收益率和IRS联袂上扬，信心匮乏买盘稀少

路透上海11月11日 - 中国银行间现券市场周一“哀鸿遍野”，金融债和国债等利率债收益率明显走升，IRS亦上扬。机构信心匮乏，买盘极其稀少。交易员称，虽然质押式回购利率未涨，但实际流动性较紧，市场悲观情绪蔓延。

国债期货市场上，主力合约 早盘收报91.704元人民币，大跌0.712元，或0.77%，盘中再创新低。交易员认为，周末公布的经济数据，也未给市场提供出方向，若没有新的利好因素，债市难见起色。

上海一银行交易员表示，尽管资金市场回购利率小跌，但资金情况不容乐观，而现券买盘难见，“投资户不愿接，交易户不敢接，那你说还有谁来接这盘子。”

中国10月宏观经济数据几乎均落入市场预期之中，通胀小幅上升但仍受控，投资和消费基本持稳，工业则略微改善，延续三季度以来经济企稳之势。

上海另一银行交易员透露，现在市场上确实买气极淡。就从中介处了解到的情况看，买盘收益率报价偏高，不过仍有止损卖盘直接点击成交。

“卖盘直接gvn，三年的130423(固息农发债)今天成交5.4%了，上周在5.25%。”该交易员称。

长期限政策性金融债走势更差。剩余期限约9.81年的国开行固息债130240券最新成交 在5.5001%，较上日尾盘的5.3550%涨近15个基点(bp)。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)