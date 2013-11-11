香港新股：原生态牧业IPO拟筹资高至39亿港元，获蒙牛入股--销售文件

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透香港11月11日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国乳牛畜牧公司--原生态牧业有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至39亿港元，并获得蒙牛乳业 以基石投资者身份入股。
文件显示，原生态牧业设定招股价区间为2.49-3.18港元，初步拟发售约12.21亿股股份，集资30.4-38.8亿港元，主要用于新建5座农场所需资金以及发展上游业务。
文件并显示，该公司获得中国最大乳制品生产企业--蒙牛乳业以基石投资者身份入股，认购其6,000万美元的股份，相当于集资额最少约12%。
是次IPO发售股本相当于经扩大后股本31.25%，其中80%为新股，20%为由少数企业股东以及上市前投资者出售的旧股。
原生态牧业于今天开始路演，预计于11月26日在联交所挂牌上市，上市编号为“1431.HK”。
瑞信 以及麦格理 负是次IPO安排。（完） (记者 雷美珍；审校)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。