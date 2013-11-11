香港新股：原生态牧业IPO拟筹资高至39亿港元，获蒙牛入股--销售文件

路透香港11月11日 - 据路透周一获得的销售文件显示，中国乳牛畜牧公司--原生态牧业有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至39亿港元，并获得蒙牛乳业 以基石投资者身份入股。

文件显示，原生态牧业设定招股价区间为2.49-3.18港元，初步拟发售约12.21亿股股份，集资30.4-38.8亿港元，主要用于新建5座农场所需资金以及发展上游业务。

文件并显示，该公司获得中国最大乳制品生产企业--蒙牛乳业以基石投资者身份入股，认购其6,000万美元的股份，相当于集资额最少约12%。

是次IPO发售股本相当于经扩大后股本31.25%，其中80%为新股，20%为由少数企业股东以及上市前投资者出售的旧股。

原生态牧业于今天开始路演，预计于11月26日在联交所挂牌上市，上市编号为“1431.HK”。