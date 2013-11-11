《中国基金发行日程表》--11月11日

路透上海11月11日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 ================================================================================ *易方达聚盈 易方达基金 建设银行 11/11-11/13 分级债券A/B *汇添富安心 汇添富基金 建设银行 11/7-11/20 中国债券A/C *华安中证细分 华安基金 建设银行 11/8-11/28 医药/地产ETF *道富增鑫一年 道富基金 工商银行 11/11-11/29 定期开放债券A/C *景顺长城 景顺长城基金 农业银行 11/11-11/29 景益货币A/B *新华信用增益 新华基金 建设银行 11/11-11/29 债券A/C *中银中高等级债券 中银基金 民生银行 11/7-12/3 *嘉实绝对收益策略 嘉实基金 中国银行 11/7-12/3 定期开放混合 *融通通福 融通基金 工商银行 11/11-12/05 分级债券A/B 11/15-12/05(A) 11/11-11/14(B) *广发成长优选 广发基金 交通银行 11/11-12/06 灵活配置混合 *招商标普高收益 招商基金 中国银行 11/11-12/06 红利贵族指数增强 人民币/美元/港币 *益民服务领先 益民基金 光大银行 11/11-12/10 灵活配置混合 *民生加银城镇化 民生加银基金 建设银行 11/11-12/10 灵活配置混合 泰达宏利瑞利 泰达宏利基金 中国银行 10/24-11/06 分级债券A/B 10/24-11/12(A) 10/24-11/06(B) 中海惠利纯债 中海基金 招商银行 10/17-11/13 分级债券 A 11/1-11/13(A) 信诚年年有余 信诚基金 中国银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/B 国富岁岁恒丰 国海富兰克林基金 工商银行 10/21-11/15 定期开放债券 A/C 嘉实新兴市场 嘉实基金 工商银行 10/18-11/18 双币分级债券QDII 10/29-11/18(A) 长信纯债一年 长信基金 工商银行 10/28-11/15 定期开放债券A/C 上投摩根转型 上投摩根基金 建设银行 10/24-11/20 动力灵活配置混合 中欧纯债添利 中欧基金 中国邮储 11/04-11/22(A) 分级债券A/B 10/28-11/22(B) 易方达黄金ETF 易方达基金 工商银行 10/28-11/22 南方聚利1年 南方基金 中国银行 10/28-11/22 定期开放债券(LOF) 万家市政纯债 万家基金 农业银行 11/1-11/22 定期开放债券 海富通双利 海富通基金 工商银行 10/22-11/22 分级债券A/B 11/04-11/22(A) 华安生态优先股票 华安基金 建设银行 11/1-11/26 易方达新兴成长 易方达基金 工商银行 10/30-11/26 灵活配置混合 博时标普500ETF 博时基金 工商银行 11/4-11/29 浦银安盛消费 浦银安盛基金 交通银行 11/1-11/29 升级灵活配置混合 广发全球医疗 广发基金 广发银行 11/4-11/29 保健指数QDII(人民币/美元) 国泰聚信价值优势 国泰基金 广发银行 10/14-12/13 灵活配置混合A/C 国泰淘金 国泰基金 宁波银行 11/1-12/15 互联网债券 ================================================================================ 注: 1.*代表新增或更新。 2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87 万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。 3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、 大成、华安。(完) (发稿 吴芳; 审校 边竞)