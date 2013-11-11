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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 13:05 BJT

《中国基金发行日程表》--11月11日

路透上海11月11日 - 以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:    
    
    名称           基金公司        托管行       发行时间         备注
 ================================================================================   
 *易方达聚盈       易方达基金    建设银行       11/11-11/13
  分级债券A/B 
 
 *汇添富安心       汇添富基金    建设银行       11/7-11/20
  中国债券A/C 

 *华安中证细分     华安基金      建设银行       11/8-11/28
  医药/地产ETF

 *道富增鑫一年     道富基金      工商银行       11/11-11/29
  定期开放债券A/C

 *景顺长城         景顺长城基金  农业银行       11/11-11/29
  景益货币A/B

 *新华信用增益     新华基金      建设银行       11/11-11/29
  债券A/C

 *中银中高等级债券 中银基金      民生银行       11/7-12/3 
  
 *嘉实绝对收益策略 嘉实基金      中国银行       11/7-12/3
  定期开放混合

 *融通通福         融通基金      工商银行       11/11-12/05
  分级债券A/B                                   11/15-12/05(A) 
                                                11/11-11/14(B)  

 *广发成长优选     广发基金       交通银行      11/11-12/06 
  灵活配置混合 

 *招商标普高收益   招商基金      中国银行       11/11-12/06
  红利贵族指数增强
  人民币/美元/港币

 *益民服务领先     益民基金       光大银行      11/11-12/10 
  灵活配置混合 

 *民生加银城镇化   民生加银基金   建设银行      11/11-12/10 
  灵活配置混合  
  
  泰达宏利瑞利       泰达宏利基金  中国银行     10/24-11/06
  分级债券A/B                                   10/24-11/12(A)
                                                10/24-11/06(B) 

  中海惠利纯债     中海基金       招商银行      10/17-11/13
  分级债券 A                                    11/1-11/13(A)  

  信诚年年有余     信诚基金       中国银行      10/21-11/15
  定期开放债券 A/B

  国富岁岁恒丰  国海富兰克林基金  工商银行      10/21-11/15
  定期开放债券 A/C

  嘉实新兴市场     嘉实基金       工商银行      10/18-11/18
  双币分级债券QDII                              10/29-11/18(A)
    

  长信纯债一年      长信基金      工商银行      10/28-11/15
  定期开放债券A/C

  上投摩根转型      上投摩根基金  建设银行      10/24-11/20
  动力灵活配置混合

  中欧纯债添利      中欧基金      中国邮储      11/04-11/22(A)
  分级债券A/B                                   10/28-11/22(B)

  易方达黄金ETF     易方达基金    工商银行      10/28-11/22

  南方聚利1年       南方基金      中国银行      10/28-11/22
  定期开放债券(LOF)

  万家市政纯债     万家基金       农业银行      11/1-11/22
  定期开放债券

  海富通双利       海富通基金     工商银行      10/22-11/22
  分级债券A/B                                    11/04-11/22(A)

  华安生态优先股票 华安基金       建设银行      11/1-11/26
  
  易方达新兴成长  易方达基金      工商银行      10/30-11/26
  灵活配置混合 

  博时标普500ETF   博时基金       工商银行      11/4-11/29

  浦银安盛消费     浦银安盛基金   交通银行      11/1-11/29
  升级灵活配置混合

  广发全球医疗     广发基金       广发银行      11/4-11/29
  保健指数QDII(人民币/美元)    

  国泰聚信价值优势 国泰基金       广发银行      10/14-12/13  
  灵活配置混合A/C

  国泰淘金         国泰基金       宁波银行      11/1-12/15
  互联网债券
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注: 1.*代表新增或更新。
    2.据银河证券基金研究中心初步统计，截至2012年12月31日，中国公募基金整体资产净值(含联接基金)为2.87
万亿元人民币，较2011年同期增长30.77%。
    3.2012年基金公司资产管理规模排名前10位的是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、
大成、华安。(完)                            
                                               
                                                                                         
 
 (发稿 吴芳; 审校 边竞)

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