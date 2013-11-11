《交易视点》中国央行政策空间受制约，信用债投资仍须谨慎--中信证券

路透北京11月11日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，10月通胀数据虽略低于市场预期，但经济仍延续弱复苏，这将制约央行的未来政策空间，公开市场操作可能仍维持谨慎局面，从而给债市带来持续的压力。

对信用债来说，低估值更是限制了其收益率下行空间，可能会继续维持弱势，建议投资者保持相对谨慎的投资策略。

**绝对收益率已高，短融仍具配置价值**

资金利率回落对短融市场形成一定支撑，上周短融收益率相对稳定，目前来看，1年期AAA短融收益率达5.45%左右。

短暂重启逆回购操作后，央行在上周四又暂停了逆回购操作，再次向市场传递了对于宽松资金面相对谨慎的态度，资金利率维持相对较高水平。

从未来趋势看，虽然年末存在一定对于资金面相对利好的因素，包括财政存款投放等，但是考虑到央行作为资金市场的调节主体，对于资金面的态度一直相对中性，加之相对脆弱的市场情绪可能因央行公开市场操作的波动较大，资金利率可能很难有明显的下行。

对于短融市场来说，相对较高的资金利率限制了收益率的下行空间，但是考虑到绝对收益率水平已经较高，仍然具备一定的配置价值。

**中票走势可能继续维持弱势**

由于中票收益率上行幅度不及政策性金融债，信用利差较前一周有缩窄，3-5年AAA中票与非国开金融债利差回落至维持30-35BP的较低水平。

对于市场的未来趋势，从基本面看，上周六公布的通胀数据略低于市场预期，但工业增速仍然维持较高水平，延续着弱复苏的走势，这可能仍将制约央行未来的政策空间。

公开市场操作可能仍将维持较为谨慎的局面，相对较高的资金利率水平在一段时间内将为债券市场带来持续的压力。

对于信用产品来说，低估值更是进一步限制了收益率下行的空间，市场走势可能将继续维持弱势，建议投资者保持相对谨慎的投资策略。

**交易所市场趋势性机会不大**

对于交易所市场，虽然上周资金面有所好转，但收益率受银行间债券市场带动呈现上行走势。

宏观基本面和一级供给仍然是压制债市的主要因素，而在经历了起伏跌宕的资金面后，整个市场的投资气氛较为谨慎,趋势性机会不大。

截至10月30日上市公司公布三季度季报已公布完毕，部分交易所债券如10煤气01（有担保）、10煤气02（有担保）、11天威债、11华锐01、11华锐02、12圣农01、12中富01、12南糖债、12岳纸01（有担保）前三季度依然亏损且亏损幅度同比没有缩减， 2014年暂停上市的可能性加大。

由于这个因素部分债券上周交易活跃度突然增加，抛盘加大，但目前的收益率水平并不存在较大的投机空间，建议投资者谨慎。

**个券点金**

上周共有76只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,202.2亿元；

短融和超短融中，我们推荐13电网SCP001、13长电CP004、 13华能CP001、13华电股SCP006、13苏交通CP007、13中建CP001、13鞍钢股CP002、13京昊华CP001、13闽交运CP003、13中泰CP001、13嘉公路CP001；

中票中，我们推荐13中铝业MTN001、13南山集MTN003、13宜化MTN002；

私募票据中，我们推荐13湘高速PPN003、13华联PPN002；企业债中，我们推荐13江阴港城债（有担保）。 (完)