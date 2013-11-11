《交易视点》股债双杀再现，中国转债短期弱势难改--中信证券

路透北京11月11日 - 中国中信证券最新发布的可转债市场周报认为，10月经济回升虽是利好，但先行指标趋弱、政策倾向趋紧、未来政经改革仍待检验和资金紧平衡，将压制股市整体估值，利率债供给压力较高，预计债市短期内仍呈弱势格局。

鉴于股市短期风险较多，大盘转债可能即将发行，预计转债市场短期内弱势难改，仍然建议采取防御策略。

转债市场未来的机会，主要来自优先股推出，届时银行得以补充一级资本、蓝筹企业得以降低资产负债率，正股估值修复有望出现。

**货币政策“紧”的意味增强**

（1）基本面：10月份工业增加值同比增速10.3%，高于预期0.3个百分点，固定资产投资、消费同比增速20.2%、13.3%符合预期。

10月份经济平稳增长的态势与PMI的回升相一致，但PMI新订单指数3个月来首次回落，以及铁路货运量在10月份的同比回落，表明经济回升态势可能并不稳固。

通胀方面，10月份CPI同比上升3.2%，低于预期0.1个百分点，鲜菜价格同比升32%是推升CPI的主要因素，通胀压力继续存在。

（2）政策面：央行三季度货币政策报告认为经济“稳中向好”“可能在较长时期经历一个降杠杆和去产能的过程”，“物价上行压力是存在的”，体现出货币政策趋紧的意味。

（3）资金面：上周7天回购利率一度回落72bp至3.84%，央行随即在周四暂停14天逆回购，传递出维持资金紧平衡的明确信号，打破了市场对资金面短期回落的预期，7天回购利率随之回升。

**股市、债市短期难有机会**

央行三季度货币政策报告于11月5日16:12发布，随后3个交易日股市、债市持续下跌，今年以来央行态度已经多次引发市场拐点，引起投资者的高度关注。

展望未来，股市方面，10月经济回升虽是利好，但先行指标趋弱、政策倾向趋紧和资金紧平衡，将压制股市整体估值，而改革是否符合预期仍待检验，股市短期将面临较多的风险。

债市方面，当前利率债、高等级信用债虽具有配置价值，但通胀、资金等负面影响因素没有改变，利率债供给压力较高，预计债市短期内将继续呈现弱势格局。

**大盘转债有望发行，转债估值承压**

11月5日，中国石化公告将在未来12个月内获得大股东增持，带动中国石化A股全周上涨5.5%。

从转债市场来看，投资者预期石化二期转债可能将发行，因而一期转债并未跟涨，反而下跌-0.2%。

鉴于批文将于1月9日到期，而12月中下旬资金偏紧，预计11月-12月中上旬将是潜在的发行窗口，转债市场估值将短期承压。

**转债投资策略**

鉴于股市短期风险较多，大盘转债可能即将发行，预计转债市场短期内弱势难改，仍然建议采取防御策略。

转债市场未来的机会，我们认为主要是优先股的推出，届时银行得以补充一级资本、蓝筹企业得以降低资产负债率，正股估值修复有望出现。

具体到转债个券，基于短期防御、中期博弈优先股推出的角度，攻守兼备的中行转债应成为第一选择；民生转债受9号文可能推出影响，投资价值下降，建议放缓低吸节奏。

此外，我们调研了隧道股份，其短期亮点不多，机会在2014年。(完)