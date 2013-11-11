投行观点：中国明年经济成长目标料下调至7%，结构改善是最大看点--中金

路透北京11月11日 - 中国国内投行--中金公司预计，中国2014年经济增长目标料将被下调到7%，改革短期对总需求不一定是正面的拉动，结构改善预计是最大的看点。

但考虑到内需扩张的惯性和全球复苏对出口的帮助，中金将明年GDP(国内生产总值)增长预测从7.4%上调至7.6%，并预计消费的贡献明显上升，投资的贡献下降。

“2014是改革的一年，改革是激浊扬清的过程，短期对总需求不一定是正面的拉动，结构改善是最大的看点，”中金在研究报告中称，“宏观政策目标的平衡中，调结构与控风险的重要性增加，预计2014年经济增长目标将下调到7%。”

该投行认为，三中全会推出的改革蓝图的主要影响包括三个方面：增加市场配置资源的作用，促进中长期供给能力；缩小收入差距，提升消费率，降低储蓄率；加速房地产泡沫的破裂。

“短期看，尤其需要关注反腐的深化和机制化抑制投资扩张，”报告称，而10月数据显示经济增长势头良好，全年完成7.5%的GDP增长目标基本没有问题，为改革的深入创造了较好的宏观环境。

展望未来，中金预计，年内CPI(居民消费价格指数)基本平稳，PPI(工业生产者出厂价格指数)同比受基数影响仍将回升；工业增加值尽管存在高基数，但是由于环比增长动能较强，同比增速难以大幅下滑，预计四季度工业增加值增速与三季度接近。

但为控制房地产-影子银行-地方融资平台三位一体的金融风险，审慎监管和货币政策将趋紧，市场利率居高，再加上当前经济政策更偏向结构改革，投资增速存在有下行压力；而消费增速随着反腐的一次性影响的消退将在明年初回升。

外贸方面，OECD领先指数从去年四季度以来回升，反映发达国家经济持续好转，未来一段时间出口增长动能仍能持续。但是，去年12月和今年一季度较高的基数仍然会压低未来出口同比增速，“预计四季度出口增速4%左右，全年出口增长7%。”