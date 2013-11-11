《交易视点》境内外利差维持高位，离岸点心债融资正当时--中信证券

路透北京11月11日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，四季度国内整体CPI将抬升至3.3%左右，而中国央行亦试图通过稳中偏紧的流动性来倒逼机构降杠杆，这将制约四季度国内债券收益率下行空间。

在境内外利差维持高位的情况下，对于国内高等级发行人而言，目前正是转向离岸人民债市融资的良机。

**美元汇率料将进入上升通道**

三季度美国GDP初值年化环比增长2.8%，创2012年三季度以来最大增幅。

美国就业市场也出现改善迹象。尽管10月美国失业率较9月上升0.1个百分点至7.3%，但市场重点关注的非农就业数据高于预期，经季调后10月非农就业人口增长20.4万，高于预期的12.5万。

其中，私人部门就业人数增长强劲，10月新增就业人数达到21.2万人，完全抵消了政府部门就业人数小幅下降带来的负面影响。

随着美国各项经济数据的走强，美元汇率料将进入上升通道。

**高等级发行人纷纷通过点心债低成本融资**

11月以来，点心债一级市场趋于活跃。加拿大British Columbia省成功发行首支外国政府机构离岸人民币债券，德国巴登符腾堡农信银行发行首支以CNH HIBOR为基准的浮息债。

此外，国开行也于上周启动点心债的发行。其中，2年期浮息债规模19亿元，发行利率为3个月CNH HIBOR+ 20bp（约2.67%），5年期国开债规模17亿元，票息为3.6%，15年期规模9亿，票息为4.5%。

本期国开行点心债发行利率要远低于国内同期限国开债收益率，点心债融资成本优势凸显。

**市场研判和投资策略**

10月国内CPI环比上涨0.1%，同比增长3.2%，预计四季度国内整体CPI将在三季度2.8%的水平上继续抬升至3.3%左右。

同时，人民银行试图通过稳中偏紧的流动性来倒逼机构降杠杆，以缓解国内愈演愈烈的资产负债期限严重不匹配的情况。

因此，四季度国内债券收益率下行空间有限。在境内外利差维持高位的情况下，对于国内高等级发行人而言，目前正是转向离岸人民债市融资的良机。

**中国平安信用分析**

中国平安是国内牌照最齐全、实力最强的综合金融控股集团之一，业务范围涵盖保险、银行、证券、基金、信托等各个金融领域。作为核心的保险业务在国内同业中居于领先地位。

按保费收入衡量，寿险业务和产险业务均居国内第二位。今年以来，中国平安各项业务表现良好，业绩稳步增长，保险业务投资收益也显着回升。

综合考虑，中国平安的中信内部评级为B1级别，相当于国内外部评级的AAA级别。 (完)