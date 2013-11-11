台湾货币市场：短率贴在低位，银行资金满手急寻去化管道

* 银行资金水位偏高急寻去化管道

* 月初银行间负数操作不易

* 票券商拟拉长短票成交天期

* 有券商蠢动欲微降RP利率

记者 詹静宜

路透台北11月11日 - 台湾银行间短率周一依旧贴近区间低位。资金调度人士认为，月初银行间资金水位偏高急寻去化管道，令短率续处区间低位；此外，银行资金持续涌进短票市场，票券商拟拉长短票成交天期来取代短期内二度调降短票利率。

银行间资金调度人士表示，由于上周央行存单到期量大，及央行当日冲销银行间隔夜拆款资金不若月底积极，致月初银行间累计超额准备已逼近五百亿台币，然目前银行间拆款需求明显低迷，本旬初银行间负数操作相当不容易，只能持续转进短券市场，使得短票利率逐月越探越低。

“很难拆，打一圈后才拆得出去，且成交金额小、天期很短。”一位大型银行资金调度人士说。

银行资金调度人士指，部分因为央行连续三个月发行两年期存单及前波外资汇入的关系，央行存单未到期余额已达6.58兆(万亿)台币，市场并不认为央行略有扩大冲销，反而感觉整体市场资金明显偏多，从近期国库券及两年期存单标售结果低于预期就可以看出端倪。

本地时间12:11时：

**台币兑美元 走升2.3分报29.482。

**台股 跌0.56%，报8,183.30点；成交量 报433.39亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日报0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日亦在0.380-0.430%。

**周一发票量偏少**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，周一发票量例行性偏少，短票利率暂先维持在既有区间；由于月初甫调降一个月短票利率至0.62%，短期内会先维持利率不变，但若银行间买票意愿持续高涨的话，不排除本周将短票成交天期拉长。

“市场没票，银行自己一直往下降利率。”一位大型票券商交易员说。

一位大型金融机构资调人士也称，由于金融机构间资金去化管道有限，不选短票利率的0.62%，就只能选择隔日拆款利率的0.388%，所以只能无奈接受短票利率缓降的事实。

今日银行间30天期短票利率主要交投区间在0.62-0.63%，成交向区间低位靠拢。一至两周内天期的短票则续在0.62%。

今日央行存单到期金额3,238.15亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

本周央行存单共到期6,029亿台币，分别为周二1,270.00亿、周三466.00亿、周四398.00亿以及周五656.85亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后周一超额准备为139亿台币，累计至周日超额准备为483亿，加计前期1%的超额准备为1,793亿台币。

**RP利率下探压力巨大**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持稳。券商资金调度人士指出，由于券商资金缺口不大，今日RP利率维持在既有区间不变；惟随着银行间资金情势持续偏向宽松，不排除本周有望测试盘整已久的公债RP利率--0.58%低档价位。

一位负责RP的券商指出，目前银行间资金水位偏高，本周拟针对银行端客户透过配套方式先行微降公债及公司债RP利率，但不会是全面性，料本周RP利率区间将微幅向下探低。

〞透过配套方式，本周应有机会微降RP利率。〞上述人士说。

另一位券商资调人士也称，本旬银行间去化资金的压力沉重，令RP利率成交续向区间低位靠拢，目前主要交投皆已靠向区间低位，但欠缺领头羊带动RP利率向下突破。

他指出，本周少了公司债交割的紧缩因子，又有公债还本付息的宽松因子，有券商想往下测试RP利率也是合理。

此外，一位大型票券商表示，现在银行、投信间资金皆显宽裕，11月初已调过公债及公司债RP成交利率，今日公债及公司债RP利率持平在原有区间，但若资金续偏滥，不排除仍将下调RP利率，其中以修正公司债RP利率为优先。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.58-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.68-69%，主要交投皆维持在既有区间。