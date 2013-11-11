《RUSSELL专栏》中国石油需求和进口数据貌似矛盾，但长期来看实则相配

**或许达不到预估**

国际能源署(IEA)预计，2013年油品日需求将总计达到1,014万桶，而中国石油集团(CNPC)1月时估计日需求为1,028万桶。

目前来看这两项预估均有些乐观，即便过去两个月需求强劲回升，或许也不足以令2013年全年的表观石油日需求超过1,000万桶。

今年前10个月，中国表观石油日需求约为975万桶，较上年同期高3.1%。

这低于2012年的需求增长率4.5%，此为四年以来最慢增速。

益发明显的是，中国在勉力维持经济成长接近官方目标的同时，也在放缓石油需求增速。

这与逐步走向消费型经济相符，10月零售销售较上年同期增长13.3%，高于工业增加值同比增幅10.3%。

自2010年以来零售销售录得的增幅一直高于工业增加值，逆转了90年代后半及本世纪初期的多数情况。

另一趋势是中国净燃料进口下滑，主要是因为出口增加，以汽油和柴油为主。

中期内这种趋势可能持续，因在国内需求增长之前，中国炼厂建设项目运作良好。

这亦显示出当局更愿意发放燃料出口许可证，让炼厂进口更多原油并出口更多油品。

2012年燃料净进口量还不到每日31万桶，倘若目前的趋势维持下去，日燃料净进口量今年可能降至近20万桶。(完)