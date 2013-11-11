《RUSSELL专栏》中国石油需求和进口数据貌似矛盾，但长期来看实则相配

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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**或许达不到预估**
国际能源署(IEA)预计，2013年油品日需求将总计达到1,014万桶，而中国石油集团(CNPC)1月时估计日需求为1,028万桶。
目前来看这两项预估均有些乐观，即便过去两个月需求强劲回升，或许也不足以令2013年全年的表观石油日需求超过1,000万桶。
今年前10个月，中国表观石油日需求约为975万桶，较上年同期高3.1%。
这低于2012年的需求增长率4.5%，此为四年以来最慢增速。
益发明显的是，中国在勉力维持经济成长接近官方目标的同时，也在放缓石油需求增速。
这与逐步走向消费型经济相符，10月零售销售较上年同期增长13.3%，高于工业增加值同比增幅10.3%。
自2010年以来零售销售录得的增幅一直高于工业增加值，逆转了90年代后半及本世纪初期的多数情况。
另一趋势是中国净燃料进口下滑，主要是因为出口增加，以汽油和柴油为主。
中期内这种趋势可能持续，因在国内需求增长之前，中国炼厂建设项目运作良好。
这亦显示出当局更愿意发放燃料出口许可证，让炼厂进口更多原油并出口更多油品。
2012年燃料净进口量还不到每日31万桶，倘若目前的趋势维持下去，日燃料净进口量今年可能降至近20万桶。(完)
(译文审校 戴素萍/李婷仪)
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