香港股市：沪市低迷压制港股，地产股不振

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透香港11月11日 - 上海股市周一早盘跌破重要技术支撑位，压制香港股市。中国地产类股受到一地方政府又祭出抑制房价举措的打击。
两地市场成交均迟滞，投资人等待中共三中全会为期四日的政策会议于周二结束，以观察未来10年经济政策的细节。
截至中午，香港恒生指数 上涨0.1%，报22,772.4点；恒生国企指数 则跌0.1%。
沪综指 跌0.2%至2,102.8点，稍早一度跌破100日移动均线切入位。
碧桂园 和世茂房地产 分别下挫1.9%和2.7%。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。