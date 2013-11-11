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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 13:14 BJT

香港股市：沪市低迷压制港股，地产股不振

路透香港11月11日 - 上海股市周一早盘跌破重要技术支撑位，压制香港股市。中国地产类股受到一地方政府又祭出抑制房价举措的打击。

两地市场成交均迟滞，投资人等待中共三中全会为期四日的政策会议于周二结束，以观察未来10年经济政策的细节。

截至中午，香港恒生指数 上涨0.1%，报22,772.4点；恒生国企指数 则跌0.1%。

沪综指 跌0.2%至2,102.8点，稍早一度跌破100日移动均线切入位。

碧桂园 和世茂房地产 分别下挫1.9%和2.7%。(完)

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