韩国金融：明年起韩国将允许证券公司之间进行外汇交易

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透首尔11月11日 - 韩国企划财政部周一表示，明年起韩国将允许证券公司之间进行外汇交易，从而努力扩大由少数几家银行主导本地汇市的局面。
现在股票证券公司不得不通过银行进行外汇交易，但该部在一份声明中指出，计划允许证券公司直接与其他证券公司交易。
韩国是亚洲第四大经济体，也是全球第七大出口国，但就交易商数量和总体交易活动而言，国内汇市的规模仍相对较小。
目前韩国外汇市场有58家银行和外资分支行进行交易。截至去年底韩国有大约60家券商。
该部并表示，将允许中资银行和企业在韩国银行分支机构开设韩元户头，这样可通过两国的货币互换协议来与韩方结算交易。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。