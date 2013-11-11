韩国金融：明年起韩国将允许证券公司之间进行外汇交易

路透首尔11月11日 - 韩国企划财政部周一表示，明年起韩国将允许证券公司之间进行外汇交易，从而努力扩大由少数几家银行主导本地汇市的局面。

现在股票证券公司不得不通过银行进行外汇交易，但该部在一份声明中指出，计划允许证券公司直接与其他证券公司交易。

韩国是亚洲第四大经济体，也是全球第七大出口国，但就交易商数量和总体交易活动而言，国内汇市的规模仍相对较小。

目前韩国外汇市场有58家银行和外资分支行进行交易。截至去年底韩国有大约60家券商。