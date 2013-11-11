澳洲股市：收低，受累于对中国政策的谨慎情绪和获利了结

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼11月11日 - 澳洲股市周一收低0.3%，因有消息称中国可能在全国推出房产税以遏制房价，这抵消了乐观的美国就业数据的影响，同时投资者亦对银行类股近期涨势进行获利了结。
银行类股打压大盘。“四大银行”中的三家银行--Westpac Banking Corp 、澳洲国民银行 和澳新银行(澳盛银行,ANZ) 刚在上周除息。澳洲联邦银行(CBA) 则下跌1%，澳新银行跌1.7%。
必和必拓 和力拓 分别下跌0.1%和0.3%，回吐稍早升幅。
指标S&P/ASX 200指数 跌13.6点，报5,387.1点。上周该股指下跌0.2%，终止了连续四周的涨势。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。