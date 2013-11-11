澳洲股市：收低，受累于对中国政策的谨慎情绪和获利了结

路透悉尼11月11日 - 澳洲股市周一收低0.3%，因有消息称中国可能在全国推出房产税以遏制房价，这抵消了乐观的美国就业数据的影响，同时投资者亦对银行类股近期涨势进行获利了结。

银行类股打压大盘。“四大银行”中的三家银行--Westpac Banking Corp 、澳洲国民银行 和澳新银行(澳盛银行,ANZ) 刚在上周除息。澳洲联邦银行(CBA) 则下跌1%，澳新银行跌1.7%。

必和必拓 和力拓 分别下跌0.1%和0.3%，回吐稍早升幅。