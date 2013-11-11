国际油市：布兰特原油升向106美元，此前伊朗与西方国家未能就核问题达成协议

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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“这恰显示得花上一阵子才能达成协议，”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。“除非我们看到谈判有任何突破，否则我不认为对油市有太大影响。”
0521GMT，布兰特原油 上涨0.40美元，报每桶105.52美元。该合约上周五一度触及四个月低点，尽管终场上涨1.66美元，但仍连续四周周线下跌。
美国原油 涨0.12美元至94.72美元，上周五收高0.40美元。
美国议员周日目标瞄准收紧对伊朗的制裁，但日内瓦的外交人士称伊朗与西方大国仍有可能达成协议。11月20日将恢复低层级谈判。
中国10月石油表观需求较上年同期微幅增长0.3%，9月时曾创下17个月来首度同比下跌。根据路透对政府初步数据的计算，10月中国燃料需求为每日约979万桶。
沙特(沙乌地)阿拉伯10月原油日产出自9月的1,010万桶削减为975万桶，也帮助支撑油价。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。