更新版 2-两岸金融：台湾央行副总裁下月将赴中访问，年底前签SWAP协议不易

* 下月两岸央行官员碰面协商

* 货币政策仍适度，没有紧缩

* 外汇存底委外投报率20年首度为负 (新增央行官员补充说明)

路透台北11月11日 - 台湾央行总裁彭淮南周一表示，央行副总裁将会在12月到中国访问，但年底前达成货币互换(SWAP)协议的可能性不高。

彭淮南在立法院接受立委询问时指出，希望明年中以前完成相关的签署作业。

〞两岸央行这段时间不断协商，但SWAP的位阶高于MOU(备忘录),它的问题也多于MOU。〞他说。

彭淮南称，今年6月中国国家主席习近平称争取年底前两岸针对SWAP协商，两岸央行也确实不断协商，但SWAP碰到的问题需要一个一个处理，希望下个月的会面能有进展。

彭淮南日前曾表示，台湾央行派员赴大陆与中国相关单位开会、沟通，气氛良好。台湾央行希望货币互换的签订能够愈快愈好，但这不是台湾单方面即可决定。

央行副总裁杨金龙也强调台湾主管机关对发展离岸人民币的努力及决心，并指出虽然台湾对中国大陆是贸易顺差，但从人民币流动性安全网建立的角度来看，特别呼吁两岸尽快签署本币互换协议。

**货币政策仍适度宽松**

针对立委质询10月拆款市场成交量大幅放大，是否代表央行开始紧缩市场资金，彭淮南澄清指出，目前市场资金相当宽松，虽然拆款量增加，但隔夜拆款的加权平均利率没有上扬，不代表紧缩。

彭淮南说，〞目前的货币适量(宽松)〞。

央行上周五公布的数据显示，银行间拆款市场10月交易量合计4兆5,350亿台币，较9月份增加约1.31兆，约成长40.64%，且为至少10年来的最大单月交易量；日均交易量也扬升27.85%。但10月隔拆加权平均利率为0.387%，几与9月的0.386%持平。

彭淮南并提到，台湾央行外汇存底其中有3%是委外操作，过去五年的平均投资报酬率约在5.77%，然而今年以来为20年来首次出现投报率为〞负〞，主要由于5月份美国抛出量化宽松(QE)可能退场的消息，令债券价格走低。

央行官员补充说明表示，央行持有的债券资产多数为持有到到期，仅少部分会调节部位以摊平持有成本，因多数收益来自利息，因此不致产生亏损。然而在3%的委外操作部分，因与市场价格趋近，因此会受外部市场环境的变动波及。

台湾央行此前公布，10月末外汇存底为4,156.01亿美元，较上月增加29.9亿美元，续创历史新高。

依据美国财政部的资料，8月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区，金额为1,836亿美元，较上月减少22亿美元。来自台湾持有者大宗主要为台湾央行，其余是及本地寿险、银行或企业等。

彭淮南并称，目前台湾实质利率比日本更低，鼓励企业发行长期债券。彭淮南估今年台湾的经济成长率约接近2%，因出口及消费不佳。