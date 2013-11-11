《中国新债预测》国开行两期短债难实质脱弱势，但承销商冲量需求或提振参与热情

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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* 招标品种: 国开行1年期固息增发债和6个月期固息债
* 期限及金额：1年和6个月期上限均为50亿元
* 招标时间: 周二(12日)： 1年和6个月期均为9:30-10:30
* 受访人数: 一年期为8位，六个月期为7位(银行、券商）
* 预测区间: 4.94%-5.20%；4.80%-5.15%
* 预测均值: 5.05%；4.98%
路透北京11月11日 - 面对孱弱的中国债市，国开行灵活调整周二的发行计划，保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。路透调查显示，因一级供给压力偏大、对政策走向心态谨慎等压制因素犹在，预期明日新债较近期一级的疲弱难现实质改观，中标收益率(利率)预测均值分别落于5.05%和4.98%。
不过交易人士提到，考虑承销团机构有冲量需求，而短券又是较好的选择，这或成为刺激机构参与热情的一个因素。
“国开行于周一收市前临时取消3、5、7、10年期发行，并新增6个月品种发行。发行人跟投资者一样对市场极不乐观。(预计)年内未来数次招标收益率还得上。”第一创业最新研究报告称。
国开行上周公告称，将于本周二(12日)第三次增发今年第43-47期固息债(市场俗称“福娃债”)，期限含一、三、五、七和10年，总额不超过240亿元人民币。不过鉴于当前市况，该行与周一公告调整了明日的发行计划。
上海一银行交易员的态度稍显乐观，她称，在后市不明朗的情况下，相对而言短债的需求稍好于长债，“每次我们拿一些短期限的，在一级半还是有人收的，可以出得掉。”
另有一券商交易员认为，因有些承销团可能会有冲量的需求，六个月期相对或是较好的选择，其预计明日该期限招标利率在5%以下水平。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一年和六个月期品种最新的收益率分别为5.0893%和4.9001%。二级市场，剩余期限0.9506年的国开行固息债130243最新成交对应收益率 为4.9372%。
中国人民银行周一首次将到期的三年期央票全部续做，利率仍持稳；业内人士指出，全额续做主要是因为本期央票均被大行持有，总体操作量并不大，但是因为目前机构预期过于悲观，偏弱的一二级市场料会进一步承压。
中国银行间市场周一主要期限品种回购利率 多有所下行，但明显是受较低的开盘价牵引，偏紧的资金面未现缓和。市场人士指出，今日隔夜、七天和14天期回购利率的开盘价都有较浓的“指导”意味，但在货币政策预期依旧谨慎的制约下，机构融出资金意愿普遍不强，流动性难脱紧绷局面。
第43期固息债10月22日时，首发的票面利率为4.55%，此后在10月29日和11月5日，分别进行了两次增发，中标收益率分别是4.8512%和4.8138%。
明日招标新债的具体条款如下：
第43期第三次增发 第48期
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发行总量 至多50亿元 至多50亿元
期限/计息方式 1年/固息 六个月/固息
招标方式 单一价格（荷兰式）招标 单一利率（荷兰式）招标方式
缴款日/起息日 11月19日/10月24日 11月19日/11月19日
分销期 11月15日-11月19日 11月13日-11月19日
上市日 11月21日 11月21日
基本承销额 不设立
付息频率 按年付息 按六个月付息
发行人增发权利 保留
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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。
如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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