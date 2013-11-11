全球金融：大型银行或禁止交易商使用联系金融机构的网络聊天室--WSJ

路透11月11日 - 华尔街日报引述知情人士报导，大型银行正考虑禁止交易商使用能够联系上很多金融机构的网络聊天室，因担心监管机构日益严格的审查。

摩根大通 、瑞士信贷 和花旗集团 等银行正在检视聊天室的使用，因担心监管机构把部分论坛视为共谋和操纵市场的潜在场所。

消息人士对华尔街日报称，调查关注名为The Cartel等的聊天室。

聊天通讯已成为伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案五年来的调查重点。该案造成各银行花费数以十亿计美元和解，预计还会遭受更多罚款。

在Libor操纵案展开调查之后，监管机构和投资者对金融指标的公正性感到担忧。

瑞士金融市场监管局早前表示，“正在调查可能涉嫌操纵外汇市场的几家瑞士金融机构。”

路透联系上摩根大通发言人Joseph Evangelisti时，其拒绝就华尔街日报的此篇报导置评。

在常规工作时间之外，路透未能立刻联络上瑞士信贷和花旗集团就此置评。(完)