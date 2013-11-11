全球金融：大型银行或禁止交易商使用联系金融机构的网络聊天室--WSJ

南非汇市：兰特触及11日低位，此前总统祖玛将财长戈尔丹从国际路演中召回
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
路透11月11日 - 华尔街日报引述知情人士报导，大型银行正考虑禁止交易商使用能够联系上很多金融机构的网络聊天室，因担心监管机构日益严格的审查。
摩根大通 、瑞士信贷 和花旗集团 等银行正在检视聊天室的使用，因担心监管机构把部分论坛视为共谋和操纵市场的潜在场所。
消息人士对华尔街日报称，调查关注名为The Cartel等的聊天室。
聊天通讯已成为伦敦银行间拆放款利率(Libor)操纵案五年来的调查重点。该案造成各银行花费数以十亿计美元和解，预计还会遭受更多罚款。
在Libor操纵案展开调查之后，监管机构和投资者对金融指标的公正性感到担忧。
瑞士金融市场监管局早前表示，“正在调查可能涉嫌操纵外汇市场的几家瑞士金融机构。”
路透联系上摩根大通发言人Joseph Evangelisti时，其拒绝就华尔街日报的此篇报导置评。
在常规工作时间之外，路透未能立刻联络上瑞士信贷和花旗集团就此置评。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦3月27日 - 欧元区公债收益率周一全线触及多周低点，因美国总统特朗普医保改革议案搁浅，引发市场质疑他推进税改和财政支出，以提振经济的能力。