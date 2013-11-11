台湾央行：共发行3,342.65亿台币存单，存单发行余额增104.5亿

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透台北11月11日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,342.65亿台币存单，含100亿两年期存单，相较存单到期3,238.15亿台币，存单发行余额增104.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,216.65
91天期 0.93 18.00
182天期 1.05 8.00
两年期 0.756 100.00
央行上日共发行5,337.35亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,908.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为139亿台币，至周日累计超额准备为483亿，加计前期1%的超额准备为1,793亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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