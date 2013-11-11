台湾央行：共发行3,342.65亿台币存单，存单发行余额增104.5亿

路透台北11月11日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,342.65亿台币存单，含100亿两年期存单，相较存单到期3,238.15亿台币，存单发行余额增104.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,216.65

91天期 0.93 18.00

182天期 1.05 8.00

两年期 0.756 100.00

央行上日共发行5,337.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,908.9亿台币。