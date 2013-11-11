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货币新闻 | 2013年 11月 11日 星期一 16:45 BJT

台湾央行：共发行3,342.65亿台币存单，存单发行余额增104.5亿

路透台北11月11日 - 台湾央行周一公布，今日共发行3,342.65亿台币存单，含100亿两年期存单，相较存单到期3,238.15亿台币，存单发行余额增104.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 3,216.65

91天期 0.93 18.00

182天期 1.05 8.00

两年期 0.756 100.00

央行上日共发行5,337.35亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,908.9亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为139亿台币，至周日累计超额准备为483亿，加计前期1%的超额准备为1,793亿台币。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)

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