中国资管：上周银行理财产品发行537款，非保本占比至74.3%

路透北京11月11日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行 理财周报显示，上周（11月2日-11月8日）67家银行共发行了537款理财产品，发行银行数较 上期报告增加2家，产品发行量增加6款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共138款，市场占比为25.70% ；非保本型理财产品共399款，市场占比为74.30%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 213 +17 其中：人民币 195 4.88% 外币 18 2.34% 组合投资类 300 5.10% -13 融资类 5 5.42% 持平 结构性产品 15 7.50% +1 其它类产品 4 5.33% 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 1个月（含）以下 18 3.75% 1个月至3个月（含） 235 4.92% 3个月至6个月（含） 190 4.98% 6个月至1年（含） 85 5.15% 1年以上 8 9.41% 无固定期限产品1款 上周42家银行共发行了195款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长 为365天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.50%，与上期报告相比最低预期收益率不变 ，最高预期收益率下降50个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益 ） 率 1个月以下 8 4.10% 3.26% 1个月至3个月 89 45.64% 4.77% 3个月至6个月 67 34.36% 5.02% 6个月至1年 30 15.38% 5.32% 无固定期限 1 0.51% -- 上周有5家银行共发行18款外币债券和货币市场类理财产品。其中，6款为美元债券和货 币市场类理财产品，平均预期收益率为2.45%。 **2款结构性产品未实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有735款产品到期，在330款公布了到期收益率的产品中，有 2款结构性产品未实现最高预期收益率。 这两款产品为招商银行 在2013年8月5日发行的“焦点联动系列之 汇率表现联动理财计划（欧元区间累积型）（104147）”和“焦点联动系列之黄金表现联动 理财计划（区间累积型）（104144）”，最高预期收益率均为5.20%，前款产品到期收益率 为4.67%，后款产品到期收益率为3.60%。 到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债券和 货币市场工具类316款，结构类43款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.63%，较上 期报告下降7个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.72%，较上期报告上升8个基点。 上周到期收益率达到5.50%以上的产品共有14款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为苏州银行在2012年09月26日发行的 “‘金石榴创盈131001M1 号’（新客户体验产品）人民币理财”产品，为期限31天的组合投资类产品，到期实现了6. 00%的年化收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)