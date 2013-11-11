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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 14:14 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行537款，非保本占比至74.3%

路透北京11月11日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行
理财周报显示，上周（11月2日-11月8日）67家银行共发行了537款理财产品，发行银行数较
上期报告增加2家，产品发行量增加6款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共138款，市场占比为25.70%
；非保本型理财产品共399款，市场占比为74.30%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     213                        +17
    其中：人民币         195        4.88%
           外币           18        2.34%
    组合投资类           300        5.10%           -13
    融资类                 5        5.42%          持平
    结构性产品            15        7.50%            +1
    其它类产品             4        5.33%
        注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    期限            发行款数  平均预期收益率
    1个月（含）以下     18       3.75%
    1个月至3个月（含） 235       4.92%
    3个月至6个月（含） 190       4.98%
    6个月至1年（含）    85       5.15%
    1年以上              8       9.41%
    无固定期限产品1款

    上周42家银行共发行了195款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长
为365天；预期年化收益率最低2.50%，最高为6.50%，与上期报告相比最低预期收益率不变
，最高预期收益率下降50个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：
 期限           产品数量（款   占比           平均预期年收益
                ）                            率 
 1个月以下      8              4.10%          3.26% 
 1个月至3个月   89             45.64%         4.77% 
 3个月至6个月   67             34.36%         5.02% 
 6个月至1年     30             15.38%         5.32% 
 无固定期限     1              0.51%          -- 
 
    上周有5家银行共发行18款外币债券和货币市场类理财产品。其中，6款为美元债券和货
币市场类理财产品，平均预期收益率为2.45%。
        
    
    **2款结构性产品未实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有735款产品到期，在330款公布了到期收益率的产品中，有
2款结构性产品未实现最高预期收益率。
    
    这两款产品为招商银行  在2013年8月5日发行的“焦点联动系列之
汇率表现联动理财计划（欧元区间累积型）（104147）”和“焦点联动系列之黄金表现联动
理财计划（区间累积型）（104144）”，最高预期收益率均为5.20%，前款产品到期收益率
为4.67%，后款产品到期收益率为3.60%。 
    
    到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类的组合。债券和
货币市场工具类316款，结构类43款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.63%，较上
期报告下降7个基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.72%，较上期报告上升8个基点。 
上周到期收益率达到5.50%以上的产品共有14款，所有产品均为人民币产品。 

    到期收益率最高的产品为苏州银行在2012年09月26日发行的 “‘金石榴创盈131001M1
号’（新客户体验产品）人民币理财”产品，为期限31天的组合投资类产品，到期实现了6.
00%的年化收益率。（完）

 (整理 张胜男; 审校 曾祥进)

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