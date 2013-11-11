重发-汽车产业：中国10月汽车销量同比增20.3%，全年增速或超预估--行业协会

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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路透北京11月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周一称，10月中国汽车销量较上年同期增长20.3%，全年汽车销量增速有望超过其之前设定的预测值。
中国9月汽车销量较上年同期增长19.7%。目前中国是全球第一大汽车市场。
10月的增幅映射中国经济的复苏，但也是因为上年同期基期较低。去年中日领土争议引发反日情绪，大大影响到日本汽车在华销售。
该协会称，1-10月汽车累计销量同比成长13.5%。
中汽协年初时预计全年汽车销量同比增长7%。去年汽车销量增长4.3%。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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