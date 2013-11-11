重发-汽车产业：中国10月汽车销量同比增20.3%，全年增速或超预估--行业协会

路透北京11月11日 - 中国汽车工业协会(CAAM)周一称，10月中国汽车销量较上年同期增长20.3%，全年汽车销量增速有望超过其之前设定的预测值。

10月的增幅映射中国经济的复苏，但也是因为上年同期基期较低。去年中日领土争议引发反日情绪，大大影响到日本汽车在华销售。