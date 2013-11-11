韩国汇市：韩元兑美元贬至约一个月最低，受到对美联储政策预期影响

路透首尔11月11日 - 韩元兑美元 周一贬至将近一个月来最低，追随其他亚币走势，此前美国公布强劲就业数据促使美元上涨，因外界益发预期美联储将很快缩减刺激计划。

韩元兑美元 在本地市场收在盘中最低的1,072.5，是10月14日以来最低水准，较周五收盘价1,064.9下跌了0.7%。

这也是韩元兑美元自7月31日下跌0.8%以来的最大单日跌幅。(完)

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