韩国汇市：韩元兑美元贬至约一个月最低，受到对美联储政策预期影响

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透首尔11月11日 - 韩元兑美元 周一贬至将近一个月来最低，追随其他亚币走势，此前美国公布强劲就业数据促使美元上涨，因外界益发预期美联储将很快缩减刺激计划。
韩元兑美元 在本地市场收在盘中最低的1,072.5，是10月14日以来最低水准，较周五收盘价1,064.9下跌了0.7%。
这也是韩元兑美元自7月31日下跌0.8%以来的最大单日跌幅。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。