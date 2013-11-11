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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 14:18 BJT

日本股市：日经指数反弹收升1.3%，受美国就业数据强劲提振

路透东京11月11日 - 日本股市日经指数周一跳升1.3%，从一个月低位反弹，因美国就业数据意外强劲，驱散了围绕经济复苏步伐的忧虑情绪。

日经指数 收涨183.04点，报14,269.84点，东证股价指数 升0.8%，报1,185.65。

美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万个，并将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万个。

美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。 (完)

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