日本股市：日经指数反弹收升1.3%，受美国就业数据强劲提振

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透东京11月11日 - 日本股市日经指数周一跳升1.3%，从一个月低位反弹，因美国就业数据意外强劲，驱散了围绕经济复苏步伐的忧虑情绪。
日经指数 收涨183.04点，报14,269.84点，东证股价指数 升0.8%，报1,185.65。
美国劳工部周五公布，10月非农就业岗位增长20.4万个，并将9月和8月非农就业岗位增幅上修了6万个。
美国10月就业增长意外加速，雇主未受政府关门影响，显示经济稳固，同时令市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)或会很快决定缩减其购债刺激计划。 (完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。