中国资管：上周39款集合信托产品发行，总计划募集规模环比增近五成

路透北京11月11日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（10月19日-25日）共有21家信托公司发行了39款集合信托产品，发行量环比增加4款，增幅11.43%。

39款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.71亿元，环比增加0.67亿元，增幅为32.64%。总计划募集规模为105.64亿元，环比增加34.16亿元，增幅为47.80%。

募集规模最大的是平安信托发行的“平安财富-佳园72号集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从期限上看， 39款新发产品均公布了期限，平均期限为19.77个月，环比缩短0.55个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 13 8.98% +0.12个百分点

13个月期 1 9.00%

15个月期 2 10.00% 持平

18个月期 4 10.80% +0.87个百分点

24个月期 14 10.41% +0.55个百分点

30个月期 2 11.25%

32个月期 1 9.00%

36个月期 2 13.88% +1.88个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了14款，房地产领域产品发行了11款，基础设施领域产品发行了8款，金融领域产品发行了2款，证券投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了3款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了18款，组合运用类产品发行了7款，股权投资和权益投资类产品各发行了5款，债权投资类产品发行了2款，证券投资和其他类产品各发行了1款。

**成立集合信托产品37款**

上周共有20家信托公司成立了37款集合信托产品，成立数量环比减少8款，降幅17.78%。

37款成立产品中，29款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.24亿元，环比下降0.94亿元，降幅为43.22%。

其中，华融信托成立的“客天下信托贷款集合资金信托计划（第一期）”募集资金规模最大，达到4.54亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

上周共有23款新成立产品公布了期限，平均期限为19.83个月，环比缩短2.76个月。本周共有17款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.37%，环比上升0.21个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了16款，证券投资和金融领域产品各成立了6款，房地产领域产品成立了5款，基础设施领域产品成立了3款，其他领域产品成立了1款。