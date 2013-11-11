《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆以外亚币买盘回笼

标题新闻：美国两年期公债标售得标利率为12月以来最高，间接投标得标比例为2016年2月以来最大
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* 美元/日圆下跌0.05%，欧元/日圆下跌0.09%，欧元/美元及澳元/美元持平
* 美元/泰铢升值1.04%，美元/印度卢比上涨1.29%，美元/马币上涨0.65%，美元/菲律宾披索升值0.60%
* 日本股市日经指数上涨1.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.32%，美国适逢退伍军人节，东京并无美债交易
* CitiFX Wire指称，美元兑部分非日圆的亚币遭遇温和的出口商及央行卖压
* 希腊政府通过信任投票考验，一名议员因倒戈而遭逐出执政联盟(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周一急挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。
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