《汇市简讯》欧洲盘初：美元兑日圆以外亚币买盘回笼

0638GMT

* 美元/日圆下跌0.05%，欧元/日圆下跌0.09%，欧元/美元及澳元/美元持平

* 美元/泰铢升值1.04%，美元/印度卢比上涨1.29%，美元/马币上涨0.65%，美元/菲律宾披索升值0.60%

* 日本股市日经指数上涨1.3%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.32%，美国适逢退伍军人节，东京并无美债交易

* CitiFX Wire指称，美元兑部分非日圆的亚币遭遇温和的出口商及央行卖压