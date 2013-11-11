中国债市：随现券收益率走升利率互换长端领涨，五年品种创下历史新高

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透上海11月11日 - 随着中国银行间市场现券收益率的走升，人民币利率互换(IRS) 周一亦全线上行，其中长端领涨，五年期品种盘中并创下自2006年该业务启动以来新高。
交易员并称，近期七天回购利率 的回落，或有利于未来短端的走稳，但若现券不能向好，长端依旧升压不减。
北京一银行交易员表示，今日REPO基准的IRS长端领涨，其中五年期品种盘中一度升约15个基点(bp)，并创下历史新高，相对而言，一年期因回购利率定位不高而涨幅略逊。
至于后市，他认为，长端仍承升压，“还是原先的逻辑，没人买。找不到什么扭转的因素，但我觉得短期相对会比较稳一些，毕竟fixing(七天回购定盘)不高。”
截至目前，七天回购基准的五年期利率互换 盘中最高达4.84%，午盘后略有回落。
银行间市场周一主要期限品种回购利率 多有所下行，幅度逾10个bp，但明显是受较低的开盘价牵引，偏紧的资金面未现缓和。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.2275/4.3250 4.3800/4.4525 4.5400/4.6279 4.7400/4.8288 4.6884/4.9759
上日 4.2025/4.3125 4.3125/4.3925 4.4675/4.5509 4.6200/4.6992 4.6021/4.8771
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变动 +0.0250/+0.0125 +0.0675/+0.0600 +0.0725/+0.0770 +0.1200/+0.1296 +0.0863/+0.0988
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年10月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.69亿元，较9月的1,586.49亿元增加不到一成。(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)
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