韩国债市：公债遭遇外资抛压，受美就业数据优于预期影响

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透首尔11月11日 - 韩国公债周一由于境外投资者抛售而下跌，因美国就业数据优于预期，显示政府部分停摆对美国经济影响有限。
指标10年期政府公债收益率(殖利率)报3.580%，三年期公债12月期约收低0.22点至105.58。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.58 105.80
10年期公债收益率 3.580% 3.492%
五年期公债收益率 3.238% 3.145%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。