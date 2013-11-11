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亚洲 | 2013年 11月 11日 星期一 15:05 BJT

韩国债市：公债遭遇外资抛压，受美就业数据优于预期影响

路透首尔11月11日 - 韩国公债周一由于境外投资者抛售而下跌，因美国就业数据优于预期，显示政府部分停摆对美国经济影响有限。

指标10年期政府公债收益率(殖利率)报3.580%，三年期公债12月期约收低0.22点至105.58。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.58 105.80

10年期公债收益率 3.580% 3.492%

五年期公债收益率 3.238% 3.145%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 石冠兰)

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