中国债市：国债期货收创上市来最大单日跌幅，多重利空致价格波幅增大

路透上海11月11日 - 中国五年期国债期货主力12月合约 周一连续六日收跌，并创下上市以来最大单日跌幅。由于价格跌幅较大，以13附息国债20 CTD(最便宜可交割券）来看，基差（现货价格-期货价格x转换因子）已经转正，期货价格贴水显示买入基差策略已无套利空间。

市场人士认为，周末公布的经济数据，从基本面和通胀方面，本就对债市继续形成利空；而交割月临近，换仓及保证金提高等因素，也可能助推期货市场脱离现货市场走势，涨跌波幅加大。

“国债期货前一段时间一直是升水，今天变成贴水也是很正常的。”申银万国期货分析师蔡唯峰认为。

另外，临近交割前月中旬，保证金比例的提高及移仓换月，也可能会导致近月合约的超预期下跌。

国债期货12月合约上个交易日收于92.292，当日出现91.718元的最低价，市场一度还以为是“乌龙指”。不过今日该合约仍延续跌势，最终收报91.730元，跌幅0.74%，最低曾触及91.616元的上市来新低。

蔡唯峰认为，国债期货后期是否会延续跌势，还要看影响债市的一些因素的变化，包括监管层对非标等业务的看法等，短期来看可能不乐观。