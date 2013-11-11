更新版 1-新债招标：进出口行两期固息债招标结果创历史新高，因二级疲弱等

* 进出口行五年增发债中标收益率5.5126%，三年5.37%

* 现券市场收益率显着攀升，致两期债招标结果创历史新高

* 认购倍数分别为1.13和1.45倍，落于年内同期限的低位 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月11日 - 中国进出口银行周一下午结束的两期固息债招标结果均创下历史新高，认购倍数则落在年内低水平位。交易人士表示，新债供给过于密集，加之今日二级市场信心匮乏，现券收益率显着攀升，均对此次招标形成压制。

业内人士周一透露，进出口银行两期固息债，其中五年期增发债中标收益率为5.5126%，三年期中标利率5.37%，对比中债登数据，今日结果均创下同期限，该行政策性金融债有数据以来历史新高。他们并透露，上述两期债的认购倍数分别为1.13和1.45倍，落于年内同期限的低位。

“今天现券有止损盘出来，金融债和国债的收益率都快速上行，说实话招到这个倍数就不错了，起码没有流标啊。”上海一银行交易员表示。

他指出，收益率涨到目前水平，个人认为已经具有一定价值，但一级的发行过于密集，令有限的需求感到吃力。此外，市场对年内央行放松基本不抱太大希望，经济基本面又维持一个比较平稳的态势，这让机构看不到一个刺激债市改善的窗口。

二级市场上，剩余期限约2.9123年的农发行固息债130423最新成交收益率 为5.44%。剩余期限约4.9342年的农发行固息债130425最新报价对应收益率 为5.55%/5.14%。

银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年和三年期品种最新报在5.3190%和5.2555%。

近期，债券市场一、二级利率联袂走高，令利率债和信用债面临窘境。在进出口行招标结束后，北京一大型银行人士称，进出口行这周算是过关了，下面就看国开行和农发行的表现了。

中国国开行稍早发布公告称，取消原定于明日进行的今年第44-47期固息债第三次增发，仅保留一年期固息债增发外，并将新发六个月品种。后两期的总体规模为不超100亿元人民币。

今日新债具体条款如下：

第39期 第40期

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招标金额 至多60亿元 至多60亿元

期限/计息方式 五年固息 三年固息

(第34期增发债)

票面利率 4.94% --

招标时间 11月11日14:00-15:00

招标方式 单一价格中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 11月14日/10月28日 11月15日

分销期 11月11日-11月14日 11月11日-11月15日

上市日 11月20日 11月21日

基本承销额 无 无

手续费 发行总额的0.10% 发行总额的0.05%